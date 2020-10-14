Çanakkale Boğazı'ndaki 'Gazi Kale'den, Azerbaycan'a bayraklı destek - Son Dakika

ÇANAKKALE Boğazı'nın güvenliği için 1462-1463 yıllarında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Avrupa Yakası'ndaki üç yapraklı yonca şeklindeki Kilitbahir Kalesi'ne asılan dev Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla, Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını savunan Azerbaycan halkına destek verildi.

Fatih Sultan Mehmet'in, Çanakkale Boğazı'nın güvenliği için 1462-63 yıllarında Avrupa yakasında inşa ettirdiği üç yapraklı yonca şeklindeki Kilitbahir Kalesi'ne, dev Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı asıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı görevlilerince duvarına asılan 10x15 metre ebadındaki Türk ve Azerbaycan bayrakları, gece ışıklandırılan Kilitbahir Kalesi'nde görsel şölen oluşturdu. Avrupa yakasındaki Kilitbahir Köyü'nde yer alan 'Gazi Kale' ışıklandırılmış görüntüsünün yanında Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla birlikte Anadolu yakasındaki Çanakkale merkezinde, özellikle kordon boyu ve iskele meydanında yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.