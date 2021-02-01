Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği görüş mesafesinin normale dönmesiyle açıldı - Son Dakika

Çanakkale Boğazı'ndaki, olumsuz hava koşulları nedeniyle durdurulan gemi trafiği, görüş mesafesinin normale dönmesiyle yeniden açıldı.

Kent genelinde etkili olan sağanak ve fırtına, boğazda görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Bunun üzerine Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği, çift yönlü kapatıldı.

Boğaz içinde geçişlerini sürdüren diğer gemiler de dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Görüş mesafesinin normale dönmesiyle gemi trafiği çift yönlü olarak yeniden açıldı.

Öte yandan Gelibolu- Lapseki arasındaki feribot seferleri de yapılmaya başlandı.