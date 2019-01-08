Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı'ndaki Gemi Yangını

Çanakkale Boğazı'ndaki Gemi Yangını

32 dakika önce

Çanakkale Boğazı'nda Türk bayraklı kargo gemisinin makine dairesinde çıkan yangın çok sayıda römorkör tarafından kısa sürede söndürüldü.

Çanakkale Boğazı'ndaki Gemi Yangını, System.String[]
Çanakkale Boğazı'nda Türk bayraklı kargo gemisinin makine dairesinde çıkan yangın çok sayıda römorkör tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yunanistan'dan Yalova'ya gitmek üzere hareket eden 193 metrelik 'QEZBAN' isimli Türk bayraklı gemide, Çanakkale Boğazı Lapseki ilçesi Suluca mevkisi açıklarında yangın çıktı.

Gemi kaptanı yangınla ilgili saat 22.30'da Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine telsizle bilgi verdi. Makine dairesinde çıktığı ihbar edilen yangın üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda römorkör, geminin bulunduğu bölgeye yönlendirildi. Gemi yangınının boğaz trafiği için herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirtilirken yangının ekipler tarafından kısa sürede söndürüldüğü öğrenildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:54 Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, 3. Sayfa
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