Çanakkale Boğazı'ndaki Yoğun Sis
1 saat önce
Yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, yeniden ulaşıma açıldı.
Yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, yeniden ulaşıma açıldı.
Yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından boğaz trafiği, saat 10.45 itibarıyla normale döndü.
Sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin azalmasına neden olmuştu.
Bunun üzerine Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri kaptanları telsizle uyararak, boğazı saat 05.00'ten itibaren çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:56 Kaynak: AA
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