Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı'ndaki Yoğun Sis

Çanakkale Boğazı'ndaki Yoğun Sis

41 dakika önce

Sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, yeniden ulaşıma açıldı.

Çanakkale Boğazı'ndaki Yoğun Sis, System.String[]
Sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, yeniden ulaşıma açıldı.

Yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından, boğaz trafiği saat 14.30 itibarıyla normale döndü.

Sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin azalmasına neden olmuştu.

Bunun üzerine Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, gemileri telsizle uyararak, boğazı saat 09.30'dan itibaren çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:13 Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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