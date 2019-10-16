Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı'ndan 2 Rus savaş gemisi geçti
Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'ndan 2 Rus savaş gemisi geçti

Çanakkale Boğazı'ndan 2 Rus savaş gemisi geçti

1 saat önce

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 2 savaş gemisi Akdeniz'e doğru yol aldı.

Çanakkale Boğazı'ndan 2 Rus savaş gemisi geçti, System.String[]

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 2 savaş gemisi Akdeniz'e doğru yol aldı. Gemilerden birinin askeri römorkör ile çekildiği gözlendi.

Marmara Denizi'nden bugün saat 12.00 sıralarında peş peşe Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 770 borda numaralı savaş gemisi 'Valentin Pikul', MB-304 borda numaralı askeri römorkör ile 837 borda numaralı 'Kinel' adlı savaş gemisi, saat 14.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile 'Kilitbahir Kalesi' önünden geçen savaş gemileri Akdeniz'e inmek üzere Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Boğazdan geçen savaş gemilerinden birinin askeri römorkör ile çekilmesi dikkat çekti. Rus savaş gemileri ile askeri römorköre boğazdan geçişi sırasında sahil güvenlik botları eşlik etti.


Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:44 Kaynak: DHA
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