Çanakkale Boğazı'ndan bin 614 ahtapot tuzağı çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale Boğazı'ndan bin 614 ahtapot tuzağı çıkarıldı

27.05.2022 21:14
Çanakkale Boğazı'ndan bin 614 ahtapot tuzağı çıkarıldı

Çanakkale Boğazı'nda, yasa dışı ahtapot avcılığı tespit eden Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, deniz dininden bin 614 adet ahtapot tuzağını temizleyerek imha etti.

Çanakkale Boğazı'nda, yasa dışı ahtapot avcılığı tespit eden Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, deniz dininden bin 614 adet ahtapot tuzağını temizleyerek imha etti. Tuzakların içerisinde canlı bulunan 28 ahtapot ise denize salındı.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, yasa dışı su ürünleri avcılığı ile mücadele çerçevesinde, yasak zamanda ahtapot avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine hareket geçti. Dron ile yapılan çalışmalar sonucunda, deniz dibine bırakılan ahtapot tuzaklarına ait şamandıraların mevkileri tespit edildi ve 21 farklı mevkide bin 614 adet ahtapot tuzağı deniz dibinden çıkarıldı. Ayrıca, ahtapot tuzaklarında tespit edilen 28 adet canlı ahtapot da denize bırakıldı.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, denizlerde bulunan canlıların korunması ve her türlü yasa dışı faaliyetlerle aralıksız mücadeleye devam edeceklerini belirtti. - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı'ndan bin 614 ahtapot tuzağı çıkarıldı
Çanakkale Boğazı'ndan bin 614 ahtapot tuzağı çıkarıldı
Çanakkale Boğazı'ndan bin 614 ahtapot tuzağı çıkarıldı
Çanakkale Boğazı'ndan bin 614 ahtapot tuzağı çıkarıldı
Çanakkale Boğazı'ndan bin 614 ahtapot tuzağı çıkarıldı

YORUMLAR
500
Çanakkale'de denizden 1614 ahtapot tuzağı çıkarıldı Çanakkale'de denizden 1614 ahtapot tuzağı çıkarıldı Samsun'da denizaltıları tespit etmek ve tanımlamak için kullanılan cihaz bulundu Samsun'da denizaltıları tespit etmek ve tanımlamak için kullanılan cihaz bulundu
Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Sahil Güvenlik, Çanakkale, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale Boğazı'ndan bin 614 ahtapot tuzağı çıkarıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:09 Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a ayak basacak
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'a geldi! Havaalanında eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 21:19:27. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'ndan bin 614 ahtapot tuzağı çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement