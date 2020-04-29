Çanakkale Boğazı'ndan geçen bir tankerde makine arızası - Son Dakika

Yardım talebinde bulunmayan gemi kaptanının arızayı kendi imkanlarıyla gidermeye çalıştığı öğrenildi.

Ayrıca, Loutro'nun bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-6"ve " Türkeli " römorkörleri gönderildi.

Gemi kaptanı durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bunun üzerine bölgeden geçecek diğer gemilerin kaptanlarına dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Çanakkale Boğazı 'ndan geçen bir akaryakıt tankerinde makine arızası meydana geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı

Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma