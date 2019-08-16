Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemide intihar
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Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemide intihar

16 dakika önce

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçirilen Malta bayraklı 'ONYX' gemisinde Polonya uyruklu Tomasz Ryszard Halmann (29) kendisini asarak yaşamına son verdi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemide intihar, System.String[]
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçirilen Malta bayraklı 'ONYX' gemisinde Polonya uyruklu Tomasz Ryszard Halmann (29) kendisini asarak yaşamına son verdi. Halmann'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Gelibolu önlerinde, Malta bayraklı 'ONYX' adlı gemideki Polonyalı Tomasz Ryszard Halmann asılı halde bulundu. Kaptan durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne bildirdi. Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler, Halmann'ı botla alıp, Gelibolu Feribot iskelesine getirdi. Burada yapılan kontrolde Tomasz Ryszard Halmann'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tomasz Ryszard Halmann'ın cansız bedeni Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tomasz Ryszard Halmann'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:24 Kaynak: DHA
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