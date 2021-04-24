Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında bir gemi personeli denize düştü - Son Dakika

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapmakta olan bir geminin personeli denize düştü. Personeli arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Olay saat 19.30 sıralarında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi 14 mil açıklarında Şarköy önlerinde meydana geldi. Rusya'nın Tuapse Limanı'ndan Honduras'ın Puerto Cortes Limanı'na gittiği sırada Çanakkale Boğazı'dan geçmekte olan Singapur bayraklı 'Strategıc Unity' isimli gemiden bir personel denize düştü. Geminin kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.

Yaşanan gelişmeler üzerine geminin bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kegm-9' isimli hızlı tahlisiye botu sevk edildi. 18 metre boyunda ve 24 bin 641 groston ağırlığındaki Singapur bayraklı 'Strategıc Unity' isimli geminin denize düşen personeli için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan, boğazdan geçiş yapmakta olan diğer gemi kaptanları da telsizle yaşanan olayla ilgili bilgilendiriliyor. - ÇANAKKALE