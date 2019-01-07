Çanakkale Boğazı'ndan Geçen Geminin Rus Kaptanı Kamarasında Ölü Bulundu
1 saat önce
Çanakkale Boğazı'ndan geçen geminin Rus kaptanı kamarasında ölü bulundu -Kaptanın cenazesi morga kaldırıldıÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'ndan geçen St. Vincent bayraklı 'Canopus' adlı kuru yük gemisinin kaptanı kamarasında ölü olarak bulundu.
Çanakkale Boğazı
'ndan geçen geminin Rus kaptanı kamarasında ölü bulundu
-Kaptanın cenazesi morga kaldırıldı
ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'ndan geçen St. Vincent bayraklı 'Canopus' adlı kuru yük gemisinin kaptanı kamarasında ölü olarak bulundu. Yapılan incelemelerin ardından kaptanın cenazesi morga kaldırıldı. Rusya
'nın Taganrog limanından İskenderun
limanına giden 140 metre uzunluğundaki St. Vincent bayraklı 'Canopus' adlı kuru yük gemisinin Rus kaptanı Valery Cerkezov kamarasında ölü olarak bulundu. Marmara Denizi
'nden yönünden dün saat 21.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan geminin personeli saat 22.10 sıralarında telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne, gemi kaptanı Valery Cerkezov'un ölmüş olduğunu belirtti.
Yetkililer, gemiyi demirlemek üzere Karanlık Liman mevkiine yönlendirdi.
Savcılık talimatıyla Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı yetkililerinin gemide incelemelerde bulunmasının ardından kaptanın cenazesi Mehmet Akif Ersoy
Çanakkale Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:15 Kaynak: İHA
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