Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisine, Sahil Güvenlik'ten yakın takip - Son Dakika

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisine, Sahil Güvenlik'ten yakın takip

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik botunun, Çanakkale önlerinde Rus savaş gemisine yakın takibi ise dikkat çekti.

Ege Denizi'nden saat 16.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Güvertesinde can yelekli askerlerin yer aldığı Rus savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik botunun, Çanakkale önlerinde yakın takibi ise dikkat çekti. Rus savaş gemisine boğazdan geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

Öte yandan, 2 Mart tarihinde İstanbul Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne yol alan 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk"ın ön bölümünde bir asker sipere yatmıştı.