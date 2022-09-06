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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Çanakkale Boğazı, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gemide düşüp yaralanan kadın yolcunun tıbbi tahliyesi KEGM ekiplerince gerçekleştirildi - Son Dakika

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