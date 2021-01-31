Çanakkale Boğazı'ndan geçmeye hazırlanırken makine arızası yaşanan gemi güvenli bölgeye çekilecek - Son Dakika

"MSC Maria Saveria" gemisinin, arızasının giderilmesi için römorkör yardımıyla çekilerek boğaz dışındaki güvenli bir bölgeye götürüleceği öğrenildi.

Makinelerinin durmasından dolayı acilen Kumkale mevkisi açıklarına demirleyen geminin bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" ve "Kurtarma-10" römorkörleri gönderildi.

Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah Limanı'ndan Bursa'nın Gemlik Limanı'na seyreden 366 metre boyunda ve 140 bin 96 groston ağırlığındaki Panama bayraklı "MSC Maria Saveria" isimli gemide Çanakkale Boğazı girişinde makine arızası oluştu.

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