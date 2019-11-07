Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe NATO gemileri geçti
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NATO'ya ait 3 savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçerek, Marmara Denizi'nden Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:54 Kaynak: İHA
NATO'ya ait 3 savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçerek, Marmara Denizi'nden Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
NATO'ya bağlı M32 borda numaralı ESPS Sella, 5557 borda numaralı Its Numana ve A5329 borda numaralı Its Vesuvio isimli savaş gemileri saat sabah 10: 00 sıralarında Kilitbahir kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önüne ulaştı. 36 millik boğaz geçişini tamamlayan NATO gemileri Ege Denizi'ne doğru yol almayı sürdürüyor. - ÇANAKKALE
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