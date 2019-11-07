Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe NATO gemileri geçti

NATO'ya bağlı M32 borda numaralı ESPS Sella, 5557 borda numaralı Its Numana ve A5329 borda numaralı Its Vesuvio isimli savaş gemileri saat sabah 10: 00 sıralarında Kilitbahir kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önüne ulaştı. 36 millik boğaz geçişini tamamlayan NATO gemileri Ege Denizi'ne doğru yol almayı sürdürüyor.

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İstanbul Valiliği'nden Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama: Siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirildi

Fatih'teki 4 kardeşin intiharıyla ilgili korkunç iddia! "Oya Yetişkin, 'Ben ölürsem onlar da ölecek' demişti"