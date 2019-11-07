Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe NATO gemileri geçti
Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe NATO gemileri geçti

Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe NATO gemileri geçti

7 saat önce

NATO'ya ait 3 savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçerek, Marmara Denizi'nden Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe NATO gemileri geçti, System.String[]

NATO'ya ait 3 savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçerek, Marmara Denizi'nden Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

NATO'ya bağlı M32 borda numaralı ESPS Sella, 5557 borda numaralı Its Numana ve A5329 borda numaralı Its Vesuvio isimli savaş gemileri saat sabah 10: 00 sıralarında Kilitbahir kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önüne ulaştı. 36 millik boğaz geçişini tamamlayan NATO gemileri Ege Denizi'ne doğru yol almayı sürdürüyor.

(İHA)

Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, Ege Denizi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü
AK Partili vekil Durgut: Araçta çocuk varken sigara içmek, çocuk haklarının korkunç bir ihlali İstanbul Valiliği'nden Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama: Siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirildi Fatih'teki 4 kardeşin intiharıyla ilgili korkunç iddia! "Oya Yetişkin, 'Ben ölürsem onlar da ölecek' demişti"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 18:16:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe NATO gemileri geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]