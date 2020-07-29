"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" ışıklandırılan ayaklarıyla göz kamaştırıyor - Son Dakika

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" ışıklandırılan ayaklarıyla göz kamaştırıyor

Çanakkale Boğazı'nda yapımına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü, Asya ve Avrupa yakalarında inşası tamamlanan ayaklarının aydınlatılmasıyla ışıl ışıl bir görünüme kavuştu.

Çanakkale Boğazı'nda yapımına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü, Asya ve Avrupa yakalarında inşası tamamlanan ayaklarının aydınlatılmasıyla ışıl ışıl bir görünüme kavuştu.

Hizmete girdiğinde "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak yapı için Lapseki ilçesi Şekerkaya ve Gelibolu ilçesi Sütlüce şantiyelerinde çalışmalar hızla sürüyor.

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen köprüde, her iki yakada suyun içindeki blokların üst üste yerleştirilmesiyle hazırlanan ve Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renklere sahip ayaklar gece aydınlatmasıyla görenleri adeta büyülüyor. 333'er metrelik iki ayak, boğaza kuzey ve güney yönlerden giren gemilerle hoş bir görüntü oluşturuyor.

Köprünün ayaklarındaki aydınlatmaların denizde oluşturduğu oluşturduğu ışıltı ve ay ışığıyla bütünleşmesi, AA ekibince Sütlüce ve Şekerkaya şantiye bölgelerinden drone ile görüntülendi.

Rakamlarla 1915 Çanakkale Köprüsü

Günün 24 saati mesainin sürdüğü inşaatta, her iki yakada proje kapsamında 649'u mühendis 5 bine yakın personel, 895 iş makinesiyle görev yapıyor.

İnşa sahasında 3,5 milyon metreküp kazı yapıldı. Dolgu olacak 26 milyon metreküplük alanda ise 10 milyon metreküpten fazla gerçekleşme sağlandı.

Avrupa ve Asya ankraj bloku imalatlarının yüzde 99'unun tamamlanmasının ardından viyadük imalatlarına geçildi. Viyadüklerin yerleştirileceği tabliyelerin imalatı ise sürüyor. Tabliyelerin sevki "itme-sürtme" metoduyla gerçekleştirilecek. Köprünün Avrupa yakasında 680 metre, Asya yakasında da 365 metre viyadük girişi bulunacak.

Her biri 30 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde olacak tabliyeler ise toplam 42 parçadan oluşacak. Tabliyeler bitirilince montajına geçilecek.

Kara yolu bağlantıları

Otoyol çalışmaları kapsamında ise proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Umurbey beldesi arasındaki 83,4 kilometrelik kesimde toprak ve sanat yapıları işleri devam ediyor.

11 alt geçit ile 83 menfezin yapımı tamamlandı. 11 alt geçit, 17 üst geçit, 4 köprü, 31 kutu menfez, 4 kavşak, 3 otoyol hizmet tesisi ve otoyol bünyesinde yer alan bir betonarme viyadüğün inşası sürüyor.

Çanakkale-Bursa kara yolunda Lapseki ve Umurbey alanlarında da Karayolları ekiplerince güzergah iyileştirmeleri için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, köprüye giriş ve çıkışlar için oluşturulacak bağlantılar düzenlenecek.

18 Mart 2022'de açılacak

İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dikkati çekiyor. Köprü tamamlandığında özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olarak anılacak.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333'er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

Orta açıklığı 2023 metre, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması planlanıyor. "2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları bulunacak.

Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

18 Mart 2022'de açılması planlanan köprü, uluslararası bir koridorun da tamamlayıcısı olacak. Köprü, Avrupa'dan gelip Türkiye'nin dört bir yanına gidecek sürücü ve yolcular tarafından yoğun olarak kullanılacak.

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü, ülke nüfusunun önemli bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayacak. Köprü, söz konusu bölgelerde ekonomik gelişime, sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan verecek.

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 10:59

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı' ışıklandırılan ayaklarıyla göz kamaştırıyor - Son Dakika
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