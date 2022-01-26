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ÇANAKKALE BOĞAZI'NIN 'MUHAFIZI', 202 YILLIK BİGALI KALESİ'NİN RESTORASYONUNDA SONA YAKLAŞILDI - Son Dakika

ÇANAKKALE BOĞAZI'NIN 'MUHAFIZI', 202 YILLIK BİGALI KALESİ'NİN RESTORASYONUNDA SONA YAKLAŞILDI

26.01.2022 11:09

ÇANAKKALE Savaşları'nda 'muhabere merkezi' ve 'silah tamirhanesi' olarak kullanılan 202 yıllık Bigalı Kalesi'nde, 6 yıl önce başlanan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

ÇANAKKALE Savaşları'nda 'muhabere merkezi' ve 'silah tamirhanesi' olarak kullanılan 202 yıllık Bigalı Kalesi'nde, 6 yıl önce başlanan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tarihi kaleyi bu yıl ziyarete açmayı hedeflediklerini söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 'Tarihi alana gelen ziyaretçiler, buradaki Çanakkale ruhunu hissetmiş, teneffüs etmiş, adeta tarih içinde bir yolculuk yapmış olacak" dedi.

Gelibolu Yarımadası'nda 1807 yılında yapımına başlanan, 1820 yılında ise tamamlanan Bigalı Kalesi, özellikle Çanakkale Savaşları'nda önemli roller üstlendi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 'muhabere merkezi' ve 'silah tamirhanesi' olarak kullanılan 202 yıllık tarihi kale ile ilgili 6 yıl önce çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında tahrip olan kalenin surları aslına uygun restore edildi, içerisindeki silah tamirhanesi ve cami yeniden yapıldı. Muharebe döneminde kullanılan tüfek ve çeşitli materyaller de tamir edilip, sergilenecek. Kalenin sahil kesimine ise orijinalinde olduğu gibi ziyaretçilerin gezebilmeleri için dolgu yapıldı. 20 Ocak 2017'te başlanan restorasyonun yaklaşık 18 milyon liraya mal olacağı bildirildi.

'RESTORE EDİP ZİYARETE UYGUN HALE GETİRİYORUZ'

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Boğazı'nın savunma yapılarından birisi olan Bigalı Kalesi'nde restorasyon sürecinin tamamlamak üzere olduğunu belirtti. Bigalı Kalesi'nin önemli 'gazi' mekanlardan birisi olduğunu söyleyen Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak tarihi alanda bulunan bütün tarihi mekanları, savunma yapılarını aslına uygun bir şekilde restore edip, gelen ziyaretçiye açık hale getiriyoruz. İçinde bulunduğumuz bu gazi mekan Bigalı Kalesi, Çanakkale Savaşları sırasında cephe gerisinde çok önemli bir işlev görmüştür. Burası silah tamirhanesi olarak görev yapmış. Mehmetçik'in Çanakkale Destanı'nı yazdığı, tüfeklerin, silahların tamir edildiği ve savunmaya çok önemli destek verilen bir yerdir."

'ZİYARETÇİLERE BURADAKİ RUHU AKTARACAĞIZ'

Zaman içerisinde tarihi kalenin hem coğrafi şartlar hem de iklim nedeniyle işlevsiz hale geldiğini ifade eden Kaşdemir, "Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı'nca hemen bir restorasyon süreci başlattık. Şu anda sona doğru yaklaşmış durumdayız. Bittiği zaman inşallah 2022 yılı içerisinde Çanakkale'ye gelenler, Bigalı Kalesi'ni ziyaret etme imkanına sahip olacak. Çanakkale Savaşları sırasında cephe gerisinde silah tamirhanesi olan Bigalı Kalesi'ne gelen ziyaretçi, girdiği anda kaleyi hissetmiş, görmüş ve yaşamış olacak. Ziyaretçilere; burada nasıl silahlar tamir edilmiş, hangi makineler kullanılmış, nasıl yapılmış, buradaki ruhu, yaşanmışlığı aktaracağız" dedi.

'TÜFEKÇİ YUSUF'U DA TANITACAĞIZ'

Çanakkale Savaşları sırasında Bigalı Kalesi'nde görev yapan Tüfekçi Yusuf'u da ziyaretçilere tanıtacaklarını kaydeden Kaşdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantepliler için çok önemli olan, Gaziantep'in şanlı savunmasında simgesel değeri ve önemli bir role sahip olan Tüfekçi Yusuf, Çanakkale Savaşları'nda Bigalı Kalesi'nde görev yapmış ve burada çok önemli yararlılıklar göstermiş büyük bir şahsiyettir. Çanakkale Savaşı'ndan sonra da memlekete dönüp Antep müdafaasında çok büyük görev almış, çok büyük faydalar ortaya koymuştur. İşte o Tüfekçi Yusuf Usta'yı da Bigalı Kalesi'nde, gelen ziyaretçiye tanıtmayı amaçlıyoruz."

'ÇANAKKALE BU MİLLETİN ORTAK PAYDASI'

Çanakkale'nin Türkiye'nin ortak paydası olduğunu vurgulayan Kaşdemir, "Çanakkale Savaşları'ndaki büyük destanı yazan kahramanlarımızı gelen ziyaretçilere tanıtmak, aktarmak istiyoruz. Bu kale; o büyük kahramanların ayak izlerinin olduğu, yaşama imkanına sahip bir gazi mekandır. Tarihi alana gelen ziyaretçiler, buradaki Çanakkale ruhunu hissetmiş, teneffüs etmiş, adeta tarih içinde bir yolculuk yapmış olacak. Türk milletinin kalbi olan ve çok sevdiği Çanakkale'ye herkesi davet ediyoruz. Çanakkale, bu milletin ortak paydasıdır. Bütün Türk milletinin ortak değeridir" diye konuştu.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NIN 'MUHAFIZI', 202 YILLIK BİGALI KALESİ'NİN RESTORASYONUNDA SONA YAKLAŞILDI
ÇANAKKALE BOĞAZI'NIN 'MUHAFIZI', 202 YILLIK BİGALI KALESİ'NİN RESTORASYONUNDA SONA YAKLAŞILDI
ÇANAKKALE BOĞAZI'NIN 'MUHAFIZI', 202 YILLIK BİGALI KALESİ'NİN RESTORASYONUNDA SONA YAKLAŞILDI
ÇANAKKALE BOĞAZI'NIN 'MUHAFIZI', 202 YILLIK BİGALI KALESİ'NİN RESTORASYONUNDA SONA YAKLAŞILDI
ÇANAKKALE BOĞAZI'NIN 'MUHAFIZI', 202 YILLIK BİGALI KALESİ'NİN RESTORASYONUNDA SONA YAKLAŞILDI
ÇANAKKALE BOĞAZI'NIN 'MUHAFIZI', 202 YILLIK BİGALI KALESİ'NİN RESTORASYONUNDA SONA YAKLAŞILDI
ÇANAKKALE BOĞAZI'NIN 'MUHAFIZI', 202 YILLIK BİGALI KALESİ'NİN RESTORASYONUNDA SONA YAKLAŞILDI
ÇANAKKALE BOĞAZI'NIN 'MUHAFIZI', 202 YILLIK BİGALI KALESİ'NİN RESTORASYONUNDA SONA YAKLAŞILDI
ÇANAKKALE BOĞAZI'NIN 'MUHAFIZI', 202 YILLIK BİGALI KALESİ'NİN RESTORASYONUNDA SONA YAKLAŞILDI
ÇANAKKALE BOĞAZI'NIN 'MUHAFIZI', 202 YILLIK BİGALI KALESİ'NİN RESTORASYONUNDA SONA YAKLAŞILDI
ÇANAKKALE BOĞAZI'NIN 'MUHAFIZI', 202 YILLIK BİGALI KALESİ'NİN RESTORASYONUNDA SONA YAKLAŞILDI
ÇANAKKALE BOĞAZI'NIN 'MUHAFIZI', 202 YILLIK BİGALI KALESİ'NİN RESTORASYONUNDA SONA YAKLAŞILDI
ÇANAKKALE BOĞAZI'NIN 'MUHAFIZI', 202 YILLIK BİGALI KALESİ'NİN RESTORASYONUNDA SONA YAKLAŞILDI
ÇANAKKALE BOĞAZI'NIN 'MUHAFIZI', 202 YILLIK BİGALI KALESİ'NİN RESTORASYONUNDA SONA YAKLAŞILDI

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Çanakkale Boğazı, İsmail Kaşdemir, Çanakkale, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE BOĞAZI'NIN 'MUHAFIZI', 202 YILLIK BİGALI KALESİ'NİN RESTORASYONUNDA SONA YAKLAŞILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇANAKKALE BOĞAZI'NIN 'MUHAFIZI', 202 YILLIK BİGALI KALESİ'NİN RESTORASYONUNDA SONA YAKLAŞILDI - Son Dakika
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