Çanakkale Boğazı'nın Rengi Değişti
23 dakika önce
Çanakkale'de etkili olan yağışların ardından Sarıçay'dan denize boşalan çamurlu su boğazın rengini değiştirdi.
Çanakkale
'de etkili olan yağışların ardından Sarıçay'dan denize boşalan çamurlu su boğazın rengini değiştirdi.
Dağlardan akan çamurlu yağmur suları, Sarıçay kanalıyla denize boşaldı. Çamur rengindeki suyun denize akmasıyla Çanakkale Boğazı
çift renge büründü. Avrupa
yakasında denizin rengi mavi kalırken, Sarıçay'dan akan su sebebiyle Anadolu yakasında ise çamur rengini aldı. Denizin üzerindeki çamurlu suyu gören kordon boyundaki vatandaşlar gözlerine inanamadı. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:06 Kaynak: İHA
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