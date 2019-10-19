Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda yaşanan sis sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Görüş mesafesinin düşmesi deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı saat 02.15 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Ayrıca telsizle gemi kaptanları bilgilendirildi. Boğaza giremeyen gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

(Cenk İşver/İHA)