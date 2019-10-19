Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı
Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

1 saat önce

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda yaşanan sis sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Görüş mesafesinin düşmesi deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı saat 02.15 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Ayrıca telsizle gemi kaptanları bilgilendirildi. Boğaza giremeyen gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

(Cenk İşver/İHA)

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SGK'dan hastalara 24 ay maaş hakkı
Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah ve cezaevi olarak kullandığı kilise kurtarıldı: Temizlenip ibadete açılacak Askeri Olimpiyat Oyunları öncesi Rıza Kayaalp ve Taha Akgül kamuflaj giydi Bütçeden en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 10:56:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]