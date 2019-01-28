Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı, Sis Nedeniyle Transit Gemi Geçişlerine Kapatıldı (2)

Çanakkale Boğazı, Sis Nedeniyle Transit Gemi Geçişlerine Kapatıldı (2)

1 saat önce

TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİ BAŞLADIÇanakkale'de, sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatılan boğaz, tekrar açıldı.

Çanakkale Boğazı, Sis Nedeniyle Transit Gemi Geçişlerine Kapatıldı (2), System.String[]
TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİ BAŞLADI

Çanakkale'de, sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatılan boğaz, tekrar açıldı. Saat 09.30'da yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, saat 12.45'te kuzey yönlü, saat 13.00'te ise güney yönlü olarak sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:06 Kaynak: DHA

Çanakkale Boğazı, Sabah, Çanakkale, Güncel
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