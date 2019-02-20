Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Transit Gemi Geçişlerine Kapatıldı

Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Transit Gemi Geçişlerine Kapatıldı

1 saat önce

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldıÇanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Sis, deniz ulaşımını etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine, saat 11.15'te çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı'na giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde sisin dağılmasını bekledi.

Gestaş'ın Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise devam etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber Mustafa SUİÇMEZÇANAKKALE, (DHA)-

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(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:14 Kaynak: DHA

Sabah, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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