Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Transit Gemi Geçişlerine Kapatıldı (2)
1 saat önce
BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDIÇanakkale'de, saat 11.15'te çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda sis etkisini yitirdi.
BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI Çanakkale
'de, saat 11.15'te çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda sis etkisini yitirdi. Çanakkale Boğazı
, saat 15.30'da gemi geçişlerine yeniden açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:31 Kaynak: DHA
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