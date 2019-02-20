Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Transit Gemi Geçişlerine Kapatıldı (2)

Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Transit Gemi Geçişlerine Kapatıldı (2)

1 saat önce

BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDIÇanakkale'de, saat 11.15'te çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda sis etkisini yitirdi.

Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Transit Gemi Geçişlerine Kapatıldı (2), System.String[]
BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI

Çanakkale'de, saat 11.15'te çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda sis etkisini yitirdi. Çanakkale Boğazı, saat 15.30'da gemi geçişlerine yeniden açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:31 Kaynak: DHA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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