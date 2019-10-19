Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı sis sebebiyle çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı
Son Dakika Genel Çanakkale Boğazı sis sebebiyle çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı sis sebebiyle çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

1 saat önce

Çanakkale Boğazı sis sebebiyle çift yönlü gemi trafiğine kapatıldıÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı sis sebebiyle çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda yaşanan sis sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Görüş mesafesinin düşmesi deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğaz trafiğini saat 02.15 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Ayrıca telsizle gemi kaptanları bilgilendirildi. Boğaza giremeyen gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Çanakkale Boğazı sis sebebiyle çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
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