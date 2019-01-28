Çanakkale Boğazı Sis Sebebiyle Gemi Trafiğine Kapatıldı
17 dakika önce
Çanakkale Boğazı sis sebebiyle gemi trafiğine kapatıldıÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle, boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı
sis sebebiyle gemi trafiğine kapatıldı
ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle, boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı'nda, sabah saatlerinde sis sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğaz trafiğini saat 09.30 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Ayrıca telsiz kanalından gemi kaptanları bilgilendirildi. Boğaza giriş yapamayan gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:56 Kaynak: İHA
Son Anketi Açıklayan ORC Araştırma Genel Koordinatörü Pösteki: AK Parti Bir İlki Yaşıyor
HDP, İstanbul ve Ankara Dahil 7 Büyükşehirde Aday Çıkarmayacak
Kılıçdaroğlu'nun, Türkeş'in İdamını İsteyen İsmin Oğlunun Aday Göstermesi Akşener'i Öfkelendirdi