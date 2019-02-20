Çanakkale Boğazı Sis Sebebiyle Kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.



Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde sis sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Görüş mesafesinin düşmesi deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğaz trafiğini saat 11.15 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Ayrıca telsizle gemi kaptanları bilgilendirildi. Boğaza giremeyen gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı. - ÇANAKKALE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Dünyaca Ünlü Modacı Karl Lagerfeld Hayatını Kaybetti

Son Dakika! TÜSİAD'ın Yeni Başkanı Simone Kaslowski Oldu

Son Dakika! Mersin'de Minibüs Devrildi: 4 Ölü, 26 yaralı

Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı