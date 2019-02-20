Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı Sis Sebebiyle Kapatıldı

Çanakkale Boğazı Sis Sebebiyle Kapatıldı

1 saat önce

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Sis Sebebiyle Kapatıldı, System.String[]
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde sis sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Görüş mesafesinin düşmesi deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğaz trafiğini saat 11.15 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Ayrıca telsizle gemi kaptanları bilgilendirildi. Boğaza giremeyen gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:19 Kaynak: İHA

Sabah, Çanakkale Boğazı, Güncel
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