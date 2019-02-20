Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı Sis Sebebiyle Trafiğe Kapatıldı

Çanakkale Boğazı Sis Sebebiyle Trafiğe Kapatıldı

1 saat önce

Çanakkale Boğazı sis sebebiyle trafiğe kapatıldıÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı sis sebebiyle trafiğe kapatıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde sis sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Görüş mesafesinin düşmesi deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğaz trafiğini saat 11.15 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Ayrıca telsizle gemi kaptanları bilgilendirildi. Boğaza giremeyen gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:18 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Erdoğan'a Gizli Telefon: S-400 Almayın Moda Devi Burberry İntihar Çağrışımlı Tasarımı İçin Özür Diledi

Türk Mucitlerin Ürettiği Kumaşı Alman Ordusu Kullanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 15:13:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı Sis Sebebiyle Trafiğe Kapatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]