Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı - Son Dakika

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

6 saat önce

Çanakkale'de yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı, bazı vapur seferleri de durduruldu.

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı, System.String[]

Çanakkale'de yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı, bazı vapur seferleri de durduruldu.

Kent merkezinde dünden bu yana etkili fırtına, sabah yoğun kar yağışıyla etkisini artırdı.

Görüş mesafesinin azalması nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Boğaz ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada ise Çanakkale- Kilitbahir ve Çanakkale- Eceabat hatlarında verilen hizmetin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Ayrıca, dün iptal edilen Kabatepe- Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada arabalı vapur seferleri bugün de yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler
Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli sağanak ve fırtına etkili olacak

Son Dakika Haberleri
14:58 Çubuklu taksicilerden "Türkiye'nin otomobile"ne destek - Son Dakika
14:57 İki günlük yağış Antalya'yı vurdu - Son Dakika
14:56 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından kabul edildi - Son Dakika
14:55 80 kilo trüf mantarı, 4'üncü ihalede 27 bin liraya satıldı - Son Dakika
14:55 Yekta Saraç: "(İÜ'de yemek ücretleri) Üniversitemizin yetkilileriyle görüştük, ortada bir pürüz... - Son Dakika
14:19 Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Son Dakika
14:18 Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 14:59:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]