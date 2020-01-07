Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı - Son Dakika

Çanakkale'de etkili olan poyraz fırtınası ve kar yağışı sebebiyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale'de dünden bu yana etkili olan poyraz fırtınası ve kar yağışı deniz ulaşımını sekteye uğrattı. Çanakkale Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle transit gemi geçişleri durduruldu. Çanakkale- Kilitbahir hattındaki seferlere de ara verilirken, Çanakkale- Eceabat hattında da durdurulan seferler saat 09.30 itibariyle yeniden başladı. Öte yandan Bozcaada ve Gökçeada'ya 2 gündür sefer yapılamıyor.

(Selahattin Murathan Yıldırım/İHA)