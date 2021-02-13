Çanakkale Boğazı yoğun kar yağışı yüzünden transit gemi geçişlerine kapatıldı - Son Dakika

Çanakkale Boğazı yoğun kar yağışı yüzünden transit gemi geçişlerine kapatıldı

13.02.2021 22:57

Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle, görüş mesafesi düştü. Boğaz, mesafenin düşmesi sonucu çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle görüş mesafesi düştü. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, görüş mesafesinin düşmesi sonucu gemilerin geçişiyle ilgili açıklama yaptı.

ÇİFT YÖNLÜ TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİ KAPATILDI

Müdürlük, yaptığı açıklamada, Kuzey ve Güney yönlendiren boğaza giriş yapan gemi kaptanlarını telsizle uyararak boğazın çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Kar yağışı ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtilirken, yerel feribot seferlerinde aksama bulunmadığı bildirildi.

Çanakkale Boğazı yoğun kar yağışı yüzünden transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Gemi, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale Boğazı yoğun kar yağışı yüzünden transit gemi geçişlerine kapatıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Morgan Stanley'den dikkat çeken Türkiye raporu: Dolar 6.80 TL'ye düşebilir Oyundan alınan Fenerbahçeli Caner Erkin, saha kenarındaki şişeleri tekmeledi Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısından yeni dizi: Mendırman Celaleddin İngiliz Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs için "birlikte yaşanabilir" yorumu: Grip gibi olabilir Yetişkin filmlerinde oynayan öğretmenin işine son verildi Bakasetas'a sorduğu soru başına bela olan gazeteci istifa etmek zorunda kaldı CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı
Chelsea Handler geleneği bozmadı! Çırılçıplak poz verdi Chelsea Handler geleneği bozmadı! Çırılçıplak poz verdi         
22:25
TikTok'ta canlı yayın yapan şahıs, bir kadını tecavüzle ve yakarak öldürmekle tehdit etti TikTok'ta canlı yayın yapan şahıs, bir kadını tecavüzle ve yakarak öldürmekle tehdit etti         
22:07
Fenerbahçe'de Mesut Özil etkisi! Teknik heyetten tam not aldı Fenerbahçe'de Mesut Özil etkisi! Teknik heyetten tam not aldı         
21:38
Hollanda kanalı, Türkiye'deki koronavirüs aşılama çalışmasını örnek gösterdi Hollanda kanalı, Türkiye'deki koronavirüs aşılama çalışmasını örnek gösterdi         
21:25
Bir annenin en zor anı! Oğlu 3. kattan böyle atladı, çaresiz kadın gözyaşlarına boğuldu Bir annenin en zor anı! Oğlu 3. kattan böyle atladı, çaresiz kadın gözyaşlarına boğuldu         
20:27
Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi         
20:22
Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından: İnanılmaz soğuk ve kar yağışı geliyor Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından: İnanılmaz soğuk ve kar yağışı geliyor         
19:36
'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti 'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti         
19:06
Sinirbilimci Prof. Ellison: Orgazm, migren tedavisinde etkili Sinirbilimci Prof. Ellison: Orgazm, migren tedavisinde etkili         
15:34
Meteoroloji'nin kar yağışı tahmini değişti! Perşembe günü her şey normale dönecek Meteoroloji'nin kar yağışı tahmini değişti! Perşembe günü her şey normale dönecek         
15:22
5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti 5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti         
15:19
Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu         
12:23
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
10:13
TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin         
09:14
Halk diken üstünde! İçinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu Halk diken üstünde! İçinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu         
06:45
Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı         
23:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2021 23:41:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale Boğazı yoğun kar yağışı yüzünden transit gemi geçişlerine kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei