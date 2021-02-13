Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle görüş mesafesi düştü. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, görüş mesafesinin düşmesi sonucu gemilerin geçişiyle ilgili açıklama yaptı.
Müdürlük, yaptığı açıklamada, Kuzey ve Güney yönlendiren boğaza giriş yapan gemi kaptanlarını telsizle uyararak boğazın çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Kar yağışı ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtilirken, yerel feribot seferlerinde aksama bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale Boğazı yoğun kar yağışı yüzünden transit gemi geçişlerine kapatıldı - Son Dakika