Çanakkale Boğazı yeniden trafiğe açıldı - Son Dakika

Çanakkale Boğazı yeniden trafiğe açıldı
15.03.2021 09:54
Yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğe kapatılan Çanakkale Boğazı yeniden açıldı.
Yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğe kapatılan Çanakkale Boğazı yeniden açıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından saat 08.45'te Kuzey ve Güney'den girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını bildirmişti. Kalkan sisin ardından Çanakkale Boğazı yeniden çift yönlü olarak gemi trafiğine açıldı.
Öte yandan Çanakkale Boğazı ve adalar hattında gemi ve insan taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş.'de yoğun sis nedeniyle durdurulan Gelibolu- Lapseki hattındaki seferleri de yeniden başladı. - ÇANAKKALE
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