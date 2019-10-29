Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

11 dakika önce

Çanakkale Boğazı, sabah saatlerinden itibaren görülen yoğun sis sebebiyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı, System.String[]

Çanakkale Boğazı, sabah saatlerinden itibaren görülen yoğun sis sebebiyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Boğazda görüş mesafenin düşmesi sebebiyle deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Saat 08: 25'te çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazındaki son durum ile ilgili olarak telsiz kanalından gemi kaptanları da bilgilendirildi.

Öte yandan boğazdaki feribot seferleri ise aralıksız olarak devam ediyor.

(İHA)

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 09:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
Son dakika: Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'ın yerine kayyum atandı Doların ateşi söndü! Uluslararası piyasalarda 5,72'den işlem görüyor Son dakika: Irak'ta polis göstericilere ateş açtı: 13 kişi öldü, 865 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 10:02:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]