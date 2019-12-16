Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı - Son Dakika

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

6 saat önce

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı, System.String[]

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bölgede gece yarısından itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine yol açtı.


Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.


Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Lapseki- Gelibolu hattında feribot seferleri de sis nedeniyle yapılamıyor.

Çanakkale Boğazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:30 Kaynak: AA
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