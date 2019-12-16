Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı (2) - Son Dakika

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı (2)

6 saat önce

DENİZ ULAŞIMI NORMALE DÖNDÜÇanakkale Boğazı'nda yoğun sisin etkisini kaybetmesiyle birlikte deniz trafiği normale döndü.

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı (2), System.String[]

DENİZ ULAŞIMI NORMALE DÖNDÜ

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sisin etkisini kaybetmesiyle birlikte deniz trafiği normale döndü. Saat 13.00'te Ege'den Marmara'ya transit gemi geçişlerine açılan boğaz, Marmara'dan Ege'ye ise LGN tankerinin geçişi nedeniyle saat 16.30'da açılacak.Öte yandan saat 11.45 itibariyle ise Gelibolu- Lapseki hattındaki feribot seferleri de yeniden başladı.


Çanakkale Boğazı, Marmara, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:32 Kaynak: DHA
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