Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı (2) - Son Dakika

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Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı (2)
6 saat önce
DENİZ ULAŞIMI NORMALE DÖNDÜÇanakkale Boğazı'nda yoğun sisin etkisini kaybetmesiyle birlikte deniz trafiği normale döndü.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:32 Kaynak: DHA
DENİZ ULAŞIMI NORMALE DÖNDÜ
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sisin etkisini kaybetmesiyle birlikte deniz trafiği normale döndü. Saat 13.00'te Ege'den Marmara'ya transit gemi geçişlerine açılan boğaz, Marmara'dan Ege'ye ise LGN tankerinin geçişi nedeniyle saat 16.30'da açılacak.Öte yandan saat 11.45 itibariyle ise Gelibolu- Lapseki hattındaki feribot seferleri de yeniden başladı.
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