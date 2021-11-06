Üye Girişi
Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle gemi trafiğine kapandı - Son Dakika

Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle gemi trafiğine kapandı

06.11.2021 01:59
Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle gemi trafiğine kapandı

ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda gece yarısı etkili olmaya başlayan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Boğaz trafiği, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 01.30'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyurdu. Gemiler de boğazın Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.


Çanakkale Boğazı, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle gemi trafiğine kapandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve başarılı yorumcu Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret 00:34 Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve başarılı yorumcu Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret İşkence itiraflarından sonra ilk kez konuştu! MİT eski yetkilisi Eymür: Zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim 23:53 İşkence itiraflarından sonra ilk kez konuştu! MİT eski yetkilisi Eymür: Zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim Süleyman Soylu'dan şaşırtan itiraf: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım 23:11 Süleyman Soylu'dan şaşırtan itiraf: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım
Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı 22:31 Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı yere göğe sığdıramadı: Başımızın üstünde yeri var 21:53 Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı yere göğe sığdıramadı: Başımızın üstünde yeri var İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür 17:14 İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür
Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak 13:28 Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor 12:11 Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor

Son Dakika Haberleri
01:00 Meclis Başkanı'ndan "özür dile" çağrısı! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a, şehit yakınına ettiği küfür sonrası yeni bir tepki daha geldi
00:58 Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın İYİ Parti'den istifa edeceği iddia edildi
00:34 Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve başarılı yorumcu Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
00:11 Astsubay, boşanma sonrası avukatının ofisinde intihar etti
00:04 Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılış töreninde çocuklarla birlikte şarkı söyledi
23:53 İşkence itiraflarından sonra ilk kez konuştu! MİT eski yetkilisi Eymür: Zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim
23:49 Önemli iddia! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a kanser teşhisi konulduğu öne sürüldü
23:10 Süleyman Soylu'dan şaşırtan itiraf: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım
23:08 Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gümren ilk kez konuştu! Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi
22:31 Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı
Şehit yakınına küfrettiğini kabul eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, özür diledi Şehit yakınına küfrettiğini kabul eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, özür diledi         
01:35
Astsubay, boşanma sonrası avukatının ofisinde intihar etti Astsubay, boşanma sonrası avukatının ofisinde intihar etti         
00:11
Önemli iddia! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a kanser teşhisi konulduğu öne sürüldü Önemli iddia! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a kanser teşhisi konulduğu öne sürüldü         
23:50
Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gümren ilk kez konuştu! Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gümren ilk kez konuştu! Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi         
23:08
Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandırdı: Vaat olmaktan çıktı Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandırdı: Vaat olmaktan çıktı         
21:55
Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var         
17:45
"Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor         
16:30
Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı         
13:07
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü         
09:09
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Galatasaray'da sinirler gerildi! Diagne'yi kimse tutamadı Galatasaray'da sinirler gerildi! Diagne'yi kimse tutamadı         
09:00
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2021 02:29:19. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle gemi trafiğine kapandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement