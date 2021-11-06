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ÇANAKKALE BOĞAZI YOĞUN SİS NEDENİYLE TRANSİT GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI - Son Dakika

ÇANAKKALE BOĞAZI YOĞUN SİS NEDENİYLE TRANSİT GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

06.11.2021 08:46
ÇANAKKALE BOĞAZI YOĞUN SİS NEDENİYLE TRANSİT GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

ÇANAKKALE Boğazı, gece saat 01.30'da yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

ÇANAKKALE Boğazı, gece saat 01.30'da yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Feribot seferlerinde ise iptaller yok.

Çanakkale Boğazı'nda gece yarısı etkili olmaya başlayan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Boğaz trafiği, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 01.30'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyurdu. Gemiler de boğazın Marmara ve Ege girişinde beklemeye başladı.

Feribot seferlerinde ise iptaller yaşanmadı.

Çanakkale Boğazı, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE BOĞAZI YOĞUN SİS NEDENİYLE TRANSİT GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇANAKKALE BOĞAZI YOĞUN SİS NEDENİYLE TRANSİT GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI - Son Dakika
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