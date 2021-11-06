ÇANAKKALE BOĞAZI YOĞUN SİS NEDENİYLE TRANSİT GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI - Son Dakika

Çanakkale Boğazı 'nda gece yarısı etkili olmaya başlayan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Boğaz trafiği, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 01.30'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyurdu. Gemiler de boğazın Marmara ve Ege girişinde beklemeye başladı.

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