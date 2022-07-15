Gemi kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait 'Kurtarma-3' ve 'Kurtarma-13' römorkörleri sevk edildi. Gemi, römorkör tarafından yedeklenerek Şevketiye Liman demir bölgesine götürüldü. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Çanakkale Boğazı, Bulgaristan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale Boğazında arızalanan gemi kurtarıldı - Son Dakika

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