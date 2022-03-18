ÇANAKKALE - Boşnak gazilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi - Son Dakika
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ÇANAKKALE - Boşnak gazilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

18.03.2022 15:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanından ayrılırken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Uluslararası Balkan Kooperatifi ve İzmir Balkan Boşnak Kültür Derneğinin "Bosna Gazileri Çanakkale'de Projesi" kapsamında Türkiye'ye getirdiği Boşnak gazilerin sevgi gösterisine onları selamlayarak karşılık verdi.

ÇANAKKALE - Boşnak gazilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi
ÇANAKKALE - Boşnak gazilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi
ÇANAKKALE - Boşnak gazilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

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Recep Tayyip Erdoğan, Gelibolu Yarımadası, cumhurbaşkanı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Boşnak gazilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi - Son Dakika


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