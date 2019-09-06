Çanakkale bozcaada'da 20'nci kültür, sanat ve bağbozumu festivali başladı
44 dakika önce
ÇANAKKALE Bozcaada'da 20'nci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali başladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:53 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE Bozcaada'da 20'nci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali başladı
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