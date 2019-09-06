Son Dakika Haberleri: Çanakkale bozcaada'da 20'nci kültür, sanat ve bağbozumu festivali başladı
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Çanakkale bozcaada'da 20'nci kültür, sanat ve bağbozumu festivali başladı

44 dakika önce

ÇANAKKALE Bozcaada'da 20'nci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali başladı.

ÇANAKKALE Bozcaada'da 20'nci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali başladı

Bozcaada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:53 Kaynak: DHA
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