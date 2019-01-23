Çanakkale Bozcaada Seferlerine Fırtına Engeli
14 dakika önce
Bozcaada seferlerine fırtına engeliÇanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.
Bozcaada
seferlerine fırtına engeli Çanakkale
'nin Kuzey Ege Denizi
'ndeki Bozcaada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege
'deki etkili fırtına nedeniyle Bozcaada feribot seferlerinin bazıları iptal edildi. Çanakkale Boğazı
ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.'nin yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den ise saat 11.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Çanakkale Boğazı'ndaki diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:54 Kaynak: DHA
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