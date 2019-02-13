Son Dakika Haberleri: Çanakkale Bozcaada Seferlerine Fırtına Engeli

Çanakkale Bozcaada Seferlerine Fırtına Engeli

7 saat önce

Bozcaada seferlerine fırtına engeliÇanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde poyraz fırtınası nedeniyle bugün Bozcaada- Geyikli hattındaki 2 feribot seferi, iptal edildi.

Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde poyraz fırtınası nedeniyle bugün Bozcaada- Geyikli hattındaki 2 feribot seferi, iptal edildi.

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri durduruldu. Bölgede etkili olan fırtınanın saatteki hızı, zaman zaman 70 kilometreyi buldu. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş A.Ş.'nin yetkilileri, hava koşulları nedeniyle bugün Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den saat 19.00'da yapılması planlanan seferlerin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı'nda diğer hatlardaki seferler ise yapılmaya devam ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:28 Kaynak: DHA

Geyikli, Çanakkale, Bozcaada, Güncel
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