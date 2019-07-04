ÇANAKKALE Bozcaada yatta çıkan yangını Sahil Güvenlik ekipleri söndürdü
1 saat önce
Bozcaada yatta çıkan yangını Sahil Güvenlik ekipleri söndürdüÇanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde, yat limanında bağlı bulunan yatta çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
Bozcaada
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:23 Kaynak: DHA
yatta çıkan yangını Sahil Güvenlik ekipleri söndürdü Çanakkale
'nin Kuzey Ege Denizi
'ndeki Bozcaada ilçesinde, yat limanında bağlı bulunan yatta çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
Bozcaada'ya gelen Çeşme
Limanı'na kayıtlı Türk bayraklı 'Cape Town
' adlı yatın sahibi Barış Kılınç ve beraberindekiler, çarşıya alışverişe gitti. Bir süre sonra yattan dumanlar yükselme başladı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangına Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti. Yangın tüpleriyle yapılan müdahale ile alevler büyümeden söndürüldü.
Yatın salon ve yatakhane bölümündeki ahşap ve bez malzemelerin zarar gördüğü belirlendi.
Bozcaada Belediye Meclisi'nden Ramazan Öksüz cinayeti sonrası radikal karar
Aladağ yangın faciası davasında karar çıktı
Bedelli askerlik ve imar barışından bütçeye dev katkı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantıya ilişkin açıklama