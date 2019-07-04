Son Dakika Haberleri: ÇANAKKALE Bozcaada yatta çıkan yangını Sahil Güvenlik ekipleri söndürdü
Son Dakika Güncel Haber

ÇANAKKALE Bozcaada yatta çıkan yangını Sahil Güvenlik ekipleri söndürdü

1 saat önce

Bozcaada yatta çıkan yangını Sahil Güvenlik ekipleri söndürdüÇanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde, yat limanında bağlı bulunan yatta çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Bozcaada yatta çıkan yangını Sahil Güvenlik ekipleri söndürdü
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde, yat limanında bağlı bulunan yatta çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
Bozcaada'ya gelen Çeşme Limanı'na kayıtlı Türk bayraklı 'Cape Town' adlı yatın sahibi Barış Kılınç ve beraberindekiler, çarşıya alışverişe gitti. Bir süre sonra yattan dumanlar yükselme başladı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti. Yangın tüpleriyle yapılan müdahale ile alevler büyümeden söndürüldü.
Yatın salon ve yatakhane bölümündeki ahşap ve bez malzemelerin zarar gördüğü belirlendi.
ÇANAKKALE Bozcaada yatta çıkan yangını Sahil Güvenlik ekipleri söndürdü
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:23 Kaynak: DHA
Ege Denizi, Bozcaada, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bozcaada Belediye Meclisi'nden Ramazan Öksüz cinayeti sonrası radikal karar Aladağ yangın faciası davasında karar çıktı Bedelli askerlik ve imar barışından bütçeye dev katkı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantıya ilişkin açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 16:55:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÇANAKKALE Bozcaada yatta çıkan yangını Sahil Güvenlik ekipleri söndürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]