ÇANAKKALE Bozcaadalılar 'sahur bandosu' ile uyandırıldı - Son Dakika

Bozcaadalılar 'sahur bandosu' ile uyandırıldı

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, ramazan dolayısıyla 5 gencin oluşturduğu 'sahur bandosu', ada sokaklarını gezerek, marşlar çalıp, maniler söyledi.

Bozcaadalı 5 genç, bando enstrümanları ile 'sahur bandosu' oluşturarak, ramazanın 'sahura kaldırma' geleneğini sürdürmeye çalıştı. Bozcaada Kaymakamlığı'ndan sosyal mesafe ve maske kuralı şartıyla izin alan gençler, sahur vakti tüm ada sokaklarını marşlar çalıp, mani söyleyerek, gezdi. Adalılar ise gençlere, balkon ve pencerelerden alkışlarla destek verip, cep telefonlarının kameralarıyla çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Grup adına konuşan Mustafa Boruzan, "Adamızda son yıllarda bu gelenek kaybolmuştu. Ramazan ayının son yıllarda turizm dönemine denk gelmesi nedeniyle yapılamıyordu. Bu ramazan ayında ise koronavirüs nedeniyle turizm de yok. Ancak bu kez de adada ramazan davulcusu yok. Öyle olunca biz bu geleneği yaşatmak adına bir araya geldik. Zaten 5 arkadaşımız da lise yıllarında adada bando takımında çalmışlardı. Hem bando marşı çaldık hem de mani okuduk. Adalıların da çok hoşuna gitti ki herkes pencerelerden, balkonlardan alkış tutarak, destek verdi. Bu konuda bize izin veren Kaymakamımız İbrahim Gültekin'e teşekkür ediyoruz" dedi.