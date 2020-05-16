ÇANAKKALE Bugün tamamlanacak 1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarının son hali gece görüntülendi - Son Dakika

ÇANAKKALE Bugün tamamlanacak 1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarının son hali gece görüntülendi
ÇANAKKALE Bugün tamamlanacak 1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarının son hali gece görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 01:00 Kaynak: DHA
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