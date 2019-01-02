Son Dakika Haberleri: Çanakkale 'Büyülü Prenses'in Gövdesi, Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Çanakkale 'Büyülü Prenses'in Gövdesi, Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

1 saat önce

'Büyülü Prenses'in gövdesi, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE Boğazı'ndan yapım aşamasındaki 'Büyülü Prenses' gemisinin gövdesi römorkörler eşliğinde geçti.

'Büyülü Prenses'in gövdesi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan yapım aşamasındaki 'Büyülü Prenses' gemisinin gövdesi römorkörler eşliğinde geçti. Geçiş sırasında ilginç bir görüntü oluştu.

İtalya'nın Monfalcone Limanı'na monte edilmek üzere Karadeniz'den yola çıkan 'Büyülü Prenses' adlı geminin gövdesi, Marmara Denizi'nden bugün saat 11.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Bünyesinde birçok lüks yolcu gemisi bulunan Carnival Cruise Lines firmasının, 2020 yılında yolcu taşımayı planladığı yapım aşamasındaki geminin gövdesi, römorkörler eşliğinde manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen gemi gövdesi, ilginç görüntüsüyle sahildeki vatandaşların dikkatini çekti. Gemi gövdesi, 'Paraggi' ve 'Kurtarma 1' römorkörleri eşliğinde Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:39 Kaynak: DHA

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