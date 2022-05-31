Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Gözaltına Alındı… CHP'li Erkek: "Temelsiz, Yersiz, Haksız ve Hukuksuz"Lent Öz Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Gözaltına Alındı… CHP'li Erkek: "Temelsiz, Yersiz, Haksız ve Hukuksuz"Lent Öz Gözaltına Alındı

31.05.2022 11:23
Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Gözaltına Alındı… CHP'li Erkek: "Temelsiz, Yersiz, Haksız ve Hukuksuz"Lent Öz Gözaltına Alındı

Çanakkale'de Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve iki belediye çalışanı, sabah erken saatlerde gözaltına alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Gözaltı işlemi temelsiz, yersiz, haksız ve hukuksuzdur. Çağrı yapıldığında her zaman hazır olacak seçilmiş bir belediye başkanının sabah 06.45’te eşinin ve kızının yanında gözaltına alınması kabul edilemez” açıklamasını yaptı.

Çanakkale'de Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve iki belediye çalışanı, sabah erken saatlerde gözaltına alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Gözaltı işlemi temelsiz, yersiz, haksız ve hukuksuzdur. Çağrı yapıldığında her zaman hazır olacak seçilmiş bir belediye başkanının sabah 06.45'te eşinin ve kızının yanında gözaltına alınması kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile iki belediye başkanı gözaltına alındı. "Rüşvet" suçlaması ile gözaltına alınan Öz ve belediye çalışanlarının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından, şu açıklamayı yaptı:

"Çan Belediye Başkanımız Bülent Öz hakkında uygulanan gözaltı işlemi temelsiz, yersiz, haksız ve hukuksuzdur. Çağrı yapıldığında her zaman hazır olacak seçilmiş bir belediye başkanının sabah 06.45'te eşinin ve kızının yanında gözaltına alınması kabul edilemez. Elbette bu durumu Çan halkı takdir edecektir. Yargıdaki siyasallaşma her geçen gün adaleti çürütmektedir. Süreci tüm örgütümüzle ve hemşehrilerimizle birlikte yakından takip ediyoruz."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Öz, Çanakkale, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Gözaltına Alındı… CHP'li Erkek: 'Temelsiz, Yersiz, Haksız ve Hukuksuz'Lent Öz Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Gözaltına Alındı… CHP'li Erkek: "Temelsiz, Yersiz, Haksız ve Hukuksuz"Lent Öz Gözaltına Alındı - Son Dakika
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