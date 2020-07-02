Çanakkale Çan'da alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan-Kızılelma köyü yolu arasında Mustafa Gedik'e ait araç, alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Çan'a bağlı Terzialan - Kızılelma köyü yolu arasında Mustafa Gedik'e ait 17 ZA 602 plakalı araç, Terzialan - Kızılelma köyü arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı hareket halindeyken yanmaya başladı.

Çan İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Gedik ve ailesi aracın önünden gelen kokuyu fark etti. İnip araca bakan aile, aracın yandığını gördü. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Araç tamamen kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE