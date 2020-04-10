ÇANAKKALE Çan'da jandarma karantinaya alınan köyde maske dağıttı - Son Dakika

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ÇANAKKALE Çan'da jandarma karantinaya alınan köyde maske dağıttı
6 saat önce
Çan'da jandarma karantinaya alınan köyde maske dağıttıÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Maltepe köyünde jandarma ekiplerinin denetimi sürüyor.
Çan'da jandarma karantinaya alınan köyde maske dağıttı
ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Maltepe köyünde jandarma ekiplerinin denetimi sürüyor. Ekipler köyün girişinde ateşini ölçtükleri sürücülere ücretsiz maske dağıttı.
Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de de tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çan ilçesine Maltepe köyü de karantina altına alındı. Köyün girişinde denetim noktası oluşturan jandarma ekiplerince araç sürücülerinin ateşi ölçüldü, ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:46 Kaynak: DHA
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