Çanakkale çan'da otluk yangınında 30 arı kovanı yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale çan'da otluk yangınında 30 arı kovanı yandı - Son Dakika

Çanakkale çan'da otluk yangınında 30 arı kovanı yandı

6 saat önce

Çan'da otluk yangınında 30 arı kovanı yandıÇanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan otluk yangınında 30 arı kovanı yandı.

Çan'da otluk yangınında 30 arı kovanı yandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan otluk yangınında 30 arı kovanı yandı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyündeki otluk alanda çıktı. Alanda Çan Bal Üreticileri Birliği Üyesi Cafer Uslu ve kardeşi İrfan Uslu'ya ait 100 arılı kovandan 30'u yandı. Yangın, Çan Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. 30 kovan içindeki yüzlerce arı da telef oldu.

Çanakkale çan'da otluk yangınında 30 arı kovanı yandı

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fettah Tamince kimdir?
Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da 7,5 şiddetinde bir deprem bekliyoruz Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz Kızılay, depremzedeleri kurtaran Suriyeli Mahmud'u ailesine kavuşturmak için harekete geçti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 22:48:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale çan'da otluk yangınında 30 arı kovanı yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]