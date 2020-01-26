Çanakkale çan'da otluk yangınında 30 arı kovanı yandı - Son Dakika

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Çanakkale çan'da otluk yangınında 30 arı kovanı yandı
6 saat önce
Çan'da otluk yangınında 30 arı kovanı yandıÇanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan otluk yangınında 30 arı kovanı yandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:39 Kaynak: DHA
Çan'da otluk yangınında 30 arı kovanı yandı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan otluk yangınında 30 arı kovanı yandı.
Yangın, dün akşam saatlerinde Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyündeki otluk alanda çıktı. Alanda Çan Bal Üreticileri Birliği Üyesi Cafer Uslu ve kardeşi İrfan Uslu'ya ait 100 arılı kovandan 30'u yandı. Yangın, Çan Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. 30 kovan içindeki yüzlerce arı da telef oldu.
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