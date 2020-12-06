Çanakkale Çan ilçesinde kapılar numaralandırılıyor - Son Dakika

Çanakkale Çan ilçesinde kapılar numaralandırılıyor
06.12.2020 14:47
Çanakkale'nin Çan ilçesi'ne bağlı Terzialan Beldesi'nde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mekansal adres sistemi ile yenilenen kapı numaraları değiştiriliyor.
Çanakkale'nin Çan ilçesi'ne bağlı Terzialan Beldesi'nde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mekansal adres sistemi ile yenilenen kapı numaraları değiştiriliyor.
Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, "Türkiye genelinde başlatılan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonucunda beldemizde de adreslerin kolayca bulunabilmesi için yenilenen kapı numara levhaları belediyemiz personeli tarafından Süle mahallemizde çalışmalar tamamlanırken, Çakmak Çayır mahallemizde de levhaların kapılara çakılma işlemleri devam ediyor" dedi. - ÇANAKKALE
Son Dakika Eğer Beşiktaş Aboubakar'ı satarsa, bonservisinin yarısı Porto'ya verilecek Bakan Soylu'dan gazeteci Kübra Par'a sert yanıt: Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri? Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü Annesi emzirirken boğazına süt kaçan Fatma bebek kurtarılamadı Eskişehir'de park halindeki otomobil çekiciyle çalındı! Aracın sahibi: Bu yöntemi ilk kez gördüm Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız